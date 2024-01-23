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Esenyurt'ta alacak verecek kavgası: Bir kişi darp edildi, silahla havaya ateş edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta alacak verecek kavgası: Bir kişi darp edildi, silahla havaya ateş edildi

Esenyurt'ta alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada kimliği belirsiz şahıslar bir kişiyi tekme ve yumruklarla darp etti. Kavga sırasında bir şahıs silahla havaya ateş edince çevredeki vatandaşlar panikle kaçıştı. Olay cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt\'ta alacak verecek kavgası: Bir kişi darp edildi, silahla havaya ateş edildi
23.01.2024 - 09:50,
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Esenyurt'ta alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada kimliği belirsiz şahıslar bir kişiyi tekme ve yumruklarla darp etti. Kavga sırasında aralarından biri silahla havaya ateş ederken yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişi arasında sokak üzerinde tartışma çıktı. Tartışmaya şahısların yakınları da dahil olurken yere düşen bir kişiye tekme ve yumruklarla vurmaya başlandı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken şahıslardan biri belindeki tabancayı çıkararak havaya ateş etti. Sokakta bulunan vatandaşlar silah sesinden korkarak panikle kaçışmaya başladı. Bir süre sonra kavga sona ererken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili incelemelerde bulundu. Kavgaya karışan şahısların aranması devam ederken yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt, kavga, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta alacak verecek kavgası: Bir kişi darp edildi, silahla havaya ateş edildi - Son Dakika


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