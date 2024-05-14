Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı olayının yeni görüntüsü ortaya çıktı

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(İSTANBUL - FOTO EKLENDİ Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı olayının yeni görüntüsü oraya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta alışveriş yaparken çifti silahla vuran şüphelinin dükkanın önüne gelip silahla içeriye girme anın görüntüsü ortaya çıktı.

Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanına dün saat 19.00 sıralarında alışveriş yapmak için Murat ve Sema Dilekçi çifti girmişti. Dükkanın önüne gelen bir saldırgan, çifte ateş edip kaçmıştı. Ağır yaralan çift hastaneye kaldırılmış, kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Saldırganın dükkanın önüne gelip elinde silahla içeriye girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.