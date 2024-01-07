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Esenyurt'ta Alkollü Şahıs Sokakta Saldırıp Arabalara Hasar Verdi, Evinden Eşyalarını Aşağı Attı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Alkollü Şahıs Sokakta Saldırıp Arabalara Hasar Verdi, Evinden Eşyalarını Aşağı Attı

Esenyurt'ta alkollü bir şahıs, sokakta yürüyen vatandaşlara saldırarak arabalara hasar verdi. Daha sonra evinin balkonundan eşyalarını aşağı atan adam, komşularına küfürler yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt\'ta Alkollü Şahıs Sokakta Saldırıp Arabalara Hasar Verdi, Evinden Eşyalarını Aşağı Attı
07.01.2024 - 13:35,
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Esenyurt'ta sokakta yürüyen vatandaşlara saldıran ve arabalara hasar veren alkollü şahıs, evinin balkonundan eşyalarını aşağı attı. Komşularına küfürler yağdıran adam, ihbar üzerine sokağa gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan bir şahıs, sokak üzerinde yürüyüp etrafa bağırarak küfürler yağdırdı. Park halindeki ve sokakta giden araçlara vuran adam, kaldırımda yürüyen vatandaşların üstüne giderek hakaret etti. Aynı sokakta bulunan evine giren şahıs, bu kez de balkona çıkarak komşularına küfür etmeye başladı. Evindeki eşyaları balkondan aşağı atan adamdan rahatsız olan komşuları durumu polis ekiplerine ihbar etti. Sokağa gelen ekipler şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Adamın etrafa küfürler yağdırdığı o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Alkollü Şahıs Sokakta Saldırıp Arabalara Hasar Verdi, Evinden Eşyalarını Aşağı Attı - Son Dakika


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