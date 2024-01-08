 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta Alkollü Şahısın Etrafa Küfürler Savurup Araçlara Zarar Verdiği Anlar Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta Alkollü Şahısın Etrafa Küfürler Savurup Araçlara Zarar Verdiği Anlar Kamerada

Esenyurt'ta alkollü bir şahıs, sokakta yürüyen vatandaşlara saldırarak arabalara zarar verdi. Evinden balkona çıkarak komşularına küfürler yağdıran adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Esenyurt\'ta Alkollü Şahısın Etrafa Küfürler Savurup Araçlara Zarar Verdiği Anlar Kamerada
08.01.2024 - 00:38,  Güncelleme: 00:40
Abone Ol

Esenyurt'ta etrafa küfürler savurup, araçlara zarar veren alkollü şahıs kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokakta yürüyen vatandaşlara saldıran ve arabalara hasar veren alkollü şahıs, evinin balkonundan eşyalarını aşağı attı. Komşularına küfürler yağdıran adam, ihbar üzerine sokağa gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan bir şahıs, sokak üzerinde yürüyüp etrafa bağırarak küfürler yağdırdı. Park halindeki ve sokakta giden araçlara vuran adam, kaldırımda yürüyen vatandaşların üstüne giderek hakaret etti. Aynı sokakta bulunan evine giren şahıs, bu kez de balkona çıkarak komşularına küfür etmeye başladı. Evindeki eşyaları balkondan aşağı atan adamdan rahatsız olan komşuları durumu polis ekiplerine ihbar etti. Sokağa gelen ekipler şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Adamın etrafa küfürler yağdırdığı o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Alkollü Şahısın Etrafa Küfürler Savurup Araçlara Zarar Verdiği Anlar Kamerada - Son Dakika


23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz

Son Dakika
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 00:44:47. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Alkollü Şahısın Etrafa Küfürler Savurup Araçlara Zarar Verdiği Anlar Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement