Esenyurt\'ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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İstanbul Esenyurt'ta alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik direğine, ardından ise bir işyerine girdi. Kazanın ardından caddenin karşısına kadar savrulan aracın sürücüsü şans eseri yaralanmazken, yaşanan o kaza anları kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü 03.30 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir genç, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımda bulunan elektrik direğine, sonrasında bir bina girişi ve iş yerinin kepenklerine çarptı. Ardından ise caddenin karşısına kadar ilerleyen araç güçlükle durdu. Pert olan aracın sürücüsü şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, iş yerlerinde maddi zarar oluştu. Yaşanan o kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kazayı anlatan esnaf Kadir Tur, "Gece 3.30 sıralarında alkollü bir şahıs önce kaldırımdaki elektrik direğine, ardından binanın girişine daha sonra ise dükkanımın kepenklerine çarparak yolu karşısına uçuyor. Çocuğun ailesiyle de görüştük, sürücünün durumu iyiydi. Ama hem araç kullanılamayacak hale geldi, hem de çevrede çok fazla maddi hasar oluştu. Sürücü bayağı süratliydi, çok şükür bir şey olmadı" dedi. - İSTANBUL