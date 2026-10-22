Esenyurt'ta asansör arızası engelli vatandaşı merdivenlerden taşınmaya mecbur bıraktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta asansör arızası engelli vatandaşı merdivenlerden taşınmaya mecbur bıraktı

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Esenyurt Haramidere metrobüs durağında arızalı asansör nedeniyle engelli bir vatandaş, çevredekilerin yardımıyla merdivenlerden taşındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken olay, toplu ulaşımda engelli bireylerin asansör gibi erişim ihtiyaçlarını yeniden gündeme getirdi.

Esenyurt'taki Haramidere metrobüs durağında bozuk asansör nedeniyle engelli bir vatandaş, merdivenlerden taşındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Haramidere metrobüs durağında yaşanan olay, toplu ulaşımda engelli vatandaşların karşılaştığı sorunları yeniden gündeme getirdi. Durakta arızalı asansör nedeniyle engelli bir vatandaş, çevredeki kişilerin yardımıyla merdivenlerden taşınmak zorunda kaldı.

Vatandaşın merdivenlerden indirildiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay engelli bireylerin toplu ulaşım hizmetlerine erişiminde asansörlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta asansör arızası engelli vatandaşı merdivenlerden taşınmaya mecbur bıraktı - Son Dakika
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