 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgana ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgana ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Esenyurt'ta sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan saldırganın aynı olayla birlikte iki kişiyi daha bıçakladığı ve evleri taşladığı ortaya çıktı. Şüphelinin evleri taşlama anı kameraya yansırken, polislerin şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

Esenyurt\'ta bıçaklı saldırgana ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
22.01.2024 - 22:22,  Güncelleme: 22:24
Abone Ol

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgana ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan saldırganın aynı olayla birlikte iki kişiyi daha bıçakladığı ve evleri taşladığı öğrenildi. Şüphelinin evleri taşlama anı kameraya yansırken, polislerin şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçaklamıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri şüpheliyi arama çalışması devam ederken, aynı saldırı da iki kişiyi daha bıçakladığı ortaya çıktı. İsminin Abdullah Ören olduğu öğrenilen saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Ören'in evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta bıçaklı saldırgana ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:25:17. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta bıçaklı saldırgana ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement