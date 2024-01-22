Esenyurt'ta bıçaklı saldırgana ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan saldırganın aynı olayla birlikte iki kişiyi daha bıçakladığı ve evleri taşladığı öğrenildi. Şüphelinin evleri taşlama anı kameraya yansırken, polislerin şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçaklamıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri şüpheliyi arama çalışması devam ederken, aynı saldırı da iki kişiyi daha bıçakladığı ortaya çıktı. İsminin Abdullah Ören olduğu öğrenilen saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Ören'in evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.