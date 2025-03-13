Esenyurt'ta Çatıda Tavuk Kesimi Skandalı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Çatıda Tavuk Kesimi Skandalı

Esenyurt\'ta Çatıda Tavuk Kesimi Skandalı

Esenyurt'ta bir binanın çatısında hijyen kurallarına uyulmadan tavuk kesildi, görüntüler kaydedildi.

13.03.2025 12:54
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İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında tavuk kesen şahıslar, insan sağlığını hiçe saydı. Çok sayıda tavuğu, hiçbir hijyen kuralını gözetmeden kesen şahısların o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın çatısında çok sayıda tavuğu kesen şahıslar, insan sağlığını hiçe saydı. Hiçbir hijyen kuralına uyulmayan kesme işleminde ise hayvanlar da uzun süre can çekişti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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