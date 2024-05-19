Esenyurt'ta çocuklar kavga etti, anneleri birbirine girdi...O anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta çocuklar kavga etti, anneleri birbirine girdi...O anlar kamerada

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Esenyurt'ta bir parkta çocukların tartışması annelerin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin yakını genç kadına kafa atarak bayılttı. Olay anı kameraya yansıdı. Genç kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu.

19.05.2024 11:18
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Esenyurt'ta çocuklar kavga etti, anneleri birbirine girdi...O anlar kamerada

Taraflardan birinin yakını genç kadına kafa atarak bayılttı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir parkta oynayan çocukların tartışmasına anneler dahil olunca ortalık karıştı. Taraflardan birinin yakını genç kadına kafa atarak bayılttı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta salıncağa binen bir çocuk yanlışlıkla başka bir çocuğa çarpı. Çocukların aileleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadınlar güçlükle ayrıldı.

Ancak bir süre sonra taraflardan birinin yakını parka gelerek kavga sonrası çocuğunu parktan almaya gelen Hasret Korkmaz'a saldırdı. Genç kadına kafa atarak darp eden zanlı, olay yerinden kaçtı. Aldığı kafa darbesiyle kısa süre baygınlık geçiren Korkmaz, hastaneye giderek darp raporu aldı ve karşı taraftan şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Hasret Korkmaz, "Halam kızımla beraber parka gitmişti. Çocuklar parkta oynarken halamın çocuğu orada karşı tarafın çocuğuna çarpıyor. Orada yanlış bilmiyorsam çocuğun babaannesi halamın çocuğuna tokat atıyor. Halam da oraya gidip neden çocuğa vurduğunu soruyor. Kadın orada halama saldırıyor. Kızım beni aradı 'anne yetiş halama saldırıyorlar' dedi. Ben de bunları duyduktan sonra iş yerinden apar topar çıkıp buraya geldim. Geldiğimde halam çocukları ve kızımla oturuyordu. Ben olayı anlamak için ne oluyor diye sordum tam o sırada karşı tarafın iki erkek bir kadın geldi. Üzerimize doğru yürüdüler ben de halam ve çocukları arkama alarak bir saniye ne oluyor demeye kalmadan şahıs bana bir kafa attı ondan sonra ben düşüp bayıldım zaten" ifadelerini kullandı.

Darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söyleyen Korkmaz, "Bir erkek bir bayana bu şekilde vuramaz. Kafama aldığım darbeden dolayı şu anda işe gidip çalışamıyorum. Şahıslar yakalandı ama ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra şahıslar nispet yapar gibi karakolun girişinde video ve fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta çocuklar kavga etti, anneleri birbirine girdi...O anlar kamerada - Son Dakika

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