İstanbul\'da genç kız dördüncü kattan yere çakıldı

İstanbul Esenyurt'ta genç bir kız, dört katlı bir binanın en üst katının penceresinden düştü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ağır yaralanan genç kızın düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi 1871 Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu Meryem S. isimli genç bir kız, dört katlı binanın en üst katının penceresinden düştü.

AĞIR YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın girişinde bulunan marketin tentesine çarptıktan sonra yere düşen genç kız, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meryem S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, genç kızın penceren düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.