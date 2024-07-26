Esenyurt'ta Gençler Arasında Sopalı Kavga Çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta gençlerin yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ortalık karıştı. Bir mahalle sakinin tepki göstermesiyle olay sopalı kavgaya dönerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya sokakta yüksek sesle ve küfürlü konuşan gençlere bir mahalleli tepki gösterdi. İki taraf arasında başlayan tartışma ise kısa sürede sopalı kavgaya döndü. Dakikalarca devam eden olayı ailenin kadınları ayırmaya çalışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL