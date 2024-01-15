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Esenyurt'ta güpegündüz yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta güpegündüz yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt'ta bir kebap salonunun kasasından 7 bin 600 lira çalan hırsızın güvenlik kamerası tarafından görüntüleri kaydedildi. İşletme sahibi, bölgedeki esnafın bu tür durumlar nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.

Esenyurt\'ta güpegündüz yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
15.01.2024 - 23:12,
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Esenyurt'ta güpegündüz yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kebap salonunun kasasından 7 bin 600 lira para çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme 1108 Sokak'ta bulunan bir kebap salonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah 08: 00 sıralarında dükkanı açan işletme personeli kepengi kapatıp alt kattaki depoya indiği sırada, şüpheli bir süre dükkanın içerisini gözetledi. Şahıs, çalışanın alt kata inmesini fırsat bilerek yan tarafta bulunan camı açıp içeriye atladı. İçeriye girdikten sonra hızlı bir şekilde kasada bulunan 7 bin 600 TL ve bozuk paraları alarak kayıplara karıştı. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan işletme sahibi Rıfat Moğoltay, " Esenyurt'ta kebap işletmecisiyim. Sabah 08. 00'da kepengimizin biri açık, biri kapalıyken hırsızın biri içeriyi gözlüyor. Kimsenin olmadığını anlayınca içeriye giriyor. Girince kasaya yöneliyor direkt. Kasayı açıyor. Kasadan 7 bin 600 lirayı alarak oradan geri aynı şekilde camdan çıkarak kayboluyor. Bir kepenk açık şekilde personel aşağıya imalata iniyor. İmalata inerken zaten camdan içeriye kimse var mı yok mu diye bakıyor. İçeride kimsenin olmadığını anlayınca giriyor. Zaten bir dakika bile sürmüyor. 15-20 saniyede kasayı açıyor bütün paralar ve bozuk paralar ayrı ayrı duruyor. Tüm parayı ve biraz da bozuk para alıyor. Olay yerinden ayrılıyor daha sonra. Daha suç duyurusunda bulunmadım olay taze olduğu için ama suç duyurusunda bulunacağım. Biz daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştık ama bölgede bu durumlardan dolayı esnaf arkadaşlarımız çok mağdur oluyor. Bu durumları yaşıyorlar maalesef" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta güpegündüz yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta güpegündüz yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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