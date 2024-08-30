Esenyurt'ta haraca bağlamak istedikleri markete kurşun yağdırdılar: Aynı market 15 gün içinde iki kez kurşunlandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta haraca bağlamak istedikleri markete kurşun yağdırdılar: Aynı market 15 gün içinde iki kez kurşunlandı

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir marketi haraca bağlamak isteyen şüpheliler, dükkan sahibinin haraç vermeyi reddetmesi üzerine markete kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda market sahibi yaralanırken, 2 hafta önce aynı marketin yine kurşunlandığı ortaya çıktı.

30.08.2024 12:32
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Esenyurt'ta haraca bağlamak istedikleri markete kurşun yağdırdılar: Aynı market 15 gün içinde iki kez kurşunlandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir marketi şüpheliler haraca bağlamak istedi. Dükkan sahibi haraç vermeyi kabul etmeyince, şüpheliler markete kurşun yağdırırdı. Silahlı saldırı esnasında market sahibi yaralanırken, 2 hafta önce aynı marketin yine kurşunlandığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akşemseddin Mahallesi 223'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali P.'nin sahibi olduğu marketi haraca bağlamak isteyen şüpheliler, olumsuz yanıt alınca markete kurşun yağdırdı. Akşam saatlerinde marketin önüne gelen kimliği belirsiz saldırganlar, marketi hedef alarak 5 el ateş etti. O esnada marketin üst katındaki evinin balkonunda oturan Ali P. sırtını sıyıran kurşun nedeniyle hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, hafif yaralanan Ali P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, marketin 2 hafta önce yine kurşunlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta haraca bağlamak istedikleri markete kurşun yağdırdılar: Aynı market 15 gün içinde iki kez kurşunlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta haraca bağlamak istedikleri markete kurşun yağdırdılar: Aynı market 15 gün içinde iki kez kurşunlandı - Son Dakika
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