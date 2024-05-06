Esenyurt'ta hesap yüzünden tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla saldırdı, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta hesap yüzünden tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla saldırdı, o anlar kamerada

Esenyurt'ta bir çorbacıda hesap yüzünden tartışan bir kişi, bir süre sonra geri dönerek uzun namlulu tüfekle saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Saldırı anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

06.05.2024 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta hesap yüzünden tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla saldırdı, o anlar kamerada

Tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla ateş edip kaçan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta gittiği çorbacıda hesap yüzünden tartışan şahıs, bir süre sonra geri dönerek uzun namlulu tüfekle saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerince yakalanan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Nisan Pazartesi gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan K. isimli şahıs cadde üzerindeki bir çorba restoranına gitti. Bir süre sonra işyeri sahibi ile Gökhan K. arasında hesap ücreti tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken Gökhan K. işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra kamyonet ile çorbacıya geri dönen K., getirdiği uzun namlulu silahla iki kez ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gökhan K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan saldırı anı ise işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta hesap yüzünden tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla saldırdı, o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas’ın ateşkesi onaylamasının ardından İsrail, Refah’ta saldırılara devam etme kararı aldı Hamas'ın ateşkesi onaylamasının ardından İsrail, Refah'ta saldırılara devam etme kararı aldı
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi
19:38 9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı 9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 22:45:52. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta hesap yüzünden tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla saldırdı, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement