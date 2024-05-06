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Esenyurt'ta hesap yüzünden tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla saldırdı, o anlar kamerada

Tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla ateş edip kaçan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta gittiği çorbacıda hesap yüzünden tartışan şahıs, bir süre sonra geri dönerek uzun namlulu tüfekle saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerince yakalanan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Nisan Pazartesi gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan K. isimli şahıs cadde üzerindeki bir çorba restoranına gitti. Bir süre sonra işyeri sahibi ile Gökhan K. arasında hesap ücreti tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken Gökhan K. işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra kamyonet ile çorbacıya geri dönen K., getirdiği uzun namlulu silahla iki kez ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gökhan K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan saldırı anı ise işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.