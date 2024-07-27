Esenyurt'ta Kafede Kavga Çıktı

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Esenyurt'ta bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopa ve sandalyelerle birbirine giren iki grup güçlükle yatıştırıldı. Kavga nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.

Kavga, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar, kafeteryadaki sandalyelerle ve sopalarla birbirine giren grubu güçlükle yatıştırdı. Sandalye ve sopaların havada uçtuğu kavgada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun kafe içerisinde sandalye ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar yer aldı. - İSTANBUL