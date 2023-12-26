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Esenyurt'ta kamyonun çarptığı motokurye hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta kamyonun çarptığı motokurye hayatını kaybetti

Esenyurt'ta kamyonun çarptığı motokurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle kurye, kanlar içerisinde yere düştü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Esenyurt\'ta kamyonun çarptığı motokurye hayatını kaybetti
26.12.2023 - 22:45,  Güncelleme: 22:45
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Esenyurt'ta kamyonun çarptığı motokurye hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta kamyonun çarptığı motokurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 08.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Motosiklet sürücüsünü fark edemeyen kamyon şoförü, motokuryeye çarptı. Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle kurye, kanlar içerisinde yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kurye, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahale anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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