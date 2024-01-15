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Esenyurt'ta Kediye Çarpmamak İçin Dükkana Giren Sürücü Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kediye Çarpmamak İçin Dükkana Giren Sürücü Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Esenyurt'ta seyir halinde olan bir sürücü, önüne atlayan kediye çarpmamak için ani manevra yaparak bir dükkana girdi. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Esenyurt\'ta Kediye Çarpmamak İçin Dükkana Giren Sürücü Güvenlik Kamerasına Yansıdı
15.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:14
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Esenyurt'ta aracıyla seyir halindeyken önüne atlayan kediye çarpmamak için ani manevra yaparak bir dükkana giren sürücü, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde aracıyla seyreden bir sürücü, aniden önüne atlayan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı. O esnada aracın kontrolünü kaybeden sürücü cadde üzerindeki bir alışveriş mağazasına daldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken aracın mağazaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen mağaza sahibi Selahattin Güneş, "İşyerime yakın bir yerde ikamet etmekteyim. Komşularımın olayı fark edip beni aramaları sonucu bende hemen dükkana intikal ettim. Geldiğimde aracın dükkanıma girdiğini gördüm. Biz ilk önce yaralı var mı kazayla ilgili ölüm var mı ona baktık. Baktık ki can kaybı da yok. Yaralanma da yok. Yalnızca kaza yapan arkadaşımız şoktaydı. Onu biraz rahatlatıp teselli ettikten sonra, böyle şeylerin olabileceğini, canını sıkmamasını, ölüm olmadıktan sonra her şeyin olabileceğini söyledik. Biraz rahatlattıktan sonra tekrar sorduk kazanın sebebi nedir diye. O da, yolda bir kedi geçtiğini ve ona vurmamak için böyle bir kazanın olduğunu söyledi. Belki de küçücük bir canı kurtarmak için kendi canını tehlikeye atmıştı. Ama şükür olsun ki kedi de sağ, kendisi de sağ. Bizi sevindiren noktada budur. Maddi olarak daha herhangi bir tespitimiz yapılmadı ama biz kendi tahminimizle 20 bin ila 30 bin arasında bir hasarın olduğunu tahmin ediyoruz. Ama dediğimiz gibi cana geleceğine mala gelsin. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kediye Çarpmamak İçin Dükkana Giren Sürücü Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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