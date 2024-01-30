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Esenyurt'ta komşuların ev taşlamalı kavgasına polis müdahalesi kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada 3 genç kız karşı tarafın evine taş atmaya başlayınca sokakta ortalık karıştı. Büyüyen kavgaya tarafların yakınları da dahil olurken, iki grup polis müdahalesi ile ayrıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan şahıslar arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışma giderek büyürken 3 genç kız karşı tarafın evine taş atmaya başladı. Olay giderek büyürken komşular arasında sinirler gerildi. İki tarafın yakınları da kavgaya dahil olurken ihbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları güçlükle ayırdı. Olay sonrası iki taraf da ifade vermek üzere karakola götürüldü. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.