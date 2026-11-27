Esenyurt'ta kontrolsüz şekilde yola çıktıktan sonra kendilerine korna çalan sürücüyü araçtan inerek darbeden 2 şahsa, toplam 371 bin 246 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan trafikte kavga görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 25 Kasım tarihinde Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde kontrolsüz şekilde yola çıkan S.D. (35) idaresindeki otomobil ile araçta yolcu konumunda bulunan Z.D.'nin (63), arkalarından gelen ve korna çalan sürücünün önünü kesip araçtan inerek şahsı darbettikleri tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen S.D. ve Z.D., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; "sürücü belgesini yanında bulundurmamak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları" maddelerinden toplam 371 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca olaya karışan araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü S.D.'nin ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler hakkında "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından adli işlem başlatıldı.