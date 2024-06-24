Esenyurt'ta Kuzenlere Silahlı Saldırı: Yaralılar Var - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kuzenlere Silahlı Saldırı: Yaralılar Var

Esenyurt'ta kuzen oldukları öğrenilen iki kişi, silahlı saldırıya uğradı. Kuzenler saldırı sonucu yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

24.06.2024 16:16
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Esenyurt'ta kuzen oldukları öğrenilen iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Kuzenler silahlı saldırıda yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 01: 00 sıralarında Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Kuzen oldukları öğrenilen Mustafa G. ile Ömer Osman G. özel bir sitedeki daireye geldi. 2 kadının da olduğu daireden bir süre sonra çıkan kuzenler, sitenin bahçesinde yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Bacaklarından yaralanan kuzenler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken dairede bulunan 2 kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kuzenlere Silahlı Saldırı: Yaralılar Var - Son Dakika

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