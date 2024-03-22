Esenyurt'ta Maskeli Hırsızlar Tarafından Bir Kuyumcu Soyuldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Maskeli Hırsızlar Tarafından Bir Kuyumcu Soyuldu

Esenyurt\'ta Maskeli Hırsızlar Tarafından Bir Kuyumcu Soyuldu

Esenyurt'ta bir kuyumcu, maskeli 5 hırsız tarafından dakikalar içerisinde soyuldu. Kepenk ve kapı camını kıran şahıslar toplamda 15 milyonluk vurgun yaparak kayıplara karışırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

22.03.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
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Esenyurt'ta bir kuyumcu, maskeli 5 hırsız tarafından dakikalar içerisinde soyuldu. Kepenk ve kapı camını kıran şahıslar toplamda 15 milyonluk vurgun yaparak kayıplara karışırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, 04.00 sıralarında Esenyurt'ya yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir araç ile kuyumcu dükkanının önüne gelen hırsızlar, dakikalarca etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığından emin olan 5 şahıs, işyerinin kepenk ve kapı camını kırarak içeri girdi. Şahıslar 3 dakika içinde kuyumcu dükkanının vitrinlerinde bulunan altınları yanlarında getirdikleri çuvala doldurarak kaçtı. Toplamda 15 milyonluk ziynet eşyası çalan hırsızlar olayın ardından kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, yüzleri maskeli 5 şahsın araç ile gelerek etrafı kolaçan ettikten sonra kuyumcunun kapı camı ile kepengini kırdıkları ardından içerideki altınları çuvala doldurarak kaçtıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Maskeli Hırsızlar Tarafından Bir Kuyumcu Soyuldu - Son Dakika

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