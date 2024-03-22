Esenyurt'ta bir kuyumcu, maskeli 5 hırsız tarafından dakikalar içerisinde soyuldu. Kepenk ve kapı camını kıran şahıslar toplamda 15 milyonluk vurgun yaparak kayıplara karışırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, 04.00 sıralarında Esenyurt'ya yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir araç ile kuyumcu dükkanının önüne gelen hırsızlar, dakikalarca etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığından emin olan 5 şahıs, işyerinin kepenk ve kapı camını kırarak içeri girdi. Şahıslar 3 dakika içinde kuyumcu dükkanının vitrinlerinde bulunan altınları yanlarında getirdikleri çuvala doldurarak kaçtı. Toplamda 15 milyonluk ziynet eşyası çalan hırsızlar olayın ardından kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.
O anlar kamerada
Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, yüzleri maskeli 5 şahsın araç ile gelerek etrafı kolaçan ettikten sonra kuyumcunun kapı camı ile kepengini kırdıkları ardından içerideki altınları çuvala doldurarak kaçtıkları görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Maskeli Hırsızlar Tarafından Bir Kuyumcu Soyuldu - Son Dakika
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