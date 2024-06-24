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Esenyurt'ta metrobüste yangın paniği

İSTANBUL - Esenyurt'ta Saadetdere Durağından Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken seferlerde aksama yaşandı.

Yangın, saat 17: 00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Metrobüs Durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Metrobüs sürücüsü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında yaralanan kimse olmazken, metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Yanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından ise seferler normale döndü.