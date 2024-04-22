Esenyurt'ta Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta motosikletli iki saldırgan, gece saatlerinde mahallede rastgele mermi yağdırarak 6 iş yeri, 1 ev ve 1 arabayı kurşunladı. Saldırganlar kayıplara karışırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

22.04.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta motosikletli iki saldırgan, mahallede rast gele mermi yağdırdı. Gece saatlerinde 6 iş yeri, 1 ev ve 1 arabayı kurşunlayan şahıslar kayıplara karışırken, silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya kimliği belirsiz ve motosikletli iki şahıs, rastgele etrafa ateş açarak dehşet saçtı. Mermiler aynı bölgede bulunan 6 işyeri, 1 ev ve 1 arabaya isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çok sayıda isabet alan iş yerlerinde çalışma başlattı. Mahallede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, kurşunlanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle esnafı Fahri Turhan, "Gece 5-6 tane iş yerine kurşun sıkılmış. Biz de ne olduğunu anlayamadık. 6 tane iş yerine kurşun sıkılmış. Sebebini bilmiyoruz. Bize telefon açtı arkadaşlar öyle haberimiz oldu. Polis arkadaşlar geldi incelemeler yaptılar. Benim dükkana 2 tane mermi işaret etmiş. Diğer arkadaşlarda da aynı durum söz konusu. Bunlar olmaması gereken şeyler. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atacak şeyler yapmamak lazım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, Saldırı, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:20 Almanya Cumhurbaşkanı’na Sirkeci Garı’nda İsrail protestosu Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda İsrail protestosu
14:12 Devlet Bahçeli’den Türk vatandaşları için ’’yerel halk’’ ifadesini kullanan Bakan Şimşek’e sert tepki Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
13:40 Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti
09:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak’a gidiyor 20’den fazla anlaşma imzalanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak
13:22 Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur
12:31 Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu
11:45 BİM’in Kanada’dan davet aldığı iddia edildi CEO Haluk Dortluoğlu’ndan yanıt gecikmedi BİM'in Kanada'dan davet aldığı iddia edildi! CEO Haluk Dortluoğlu'ndan yanıt gecikmedi
11:01 ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu “Tüm gücümle savaşacağım“ karşılığı verdi ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu "Tüm gücümle savaşacağım" karşılığı verdi
10:49 Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti
10:46 Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne balistik füze Kriz masası kuruldu Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne balistik füze! Kriz masası kuruldu
10:36 Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim
10:23 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı
10:05 CHP’den emeklilerle ilgili yeni hamle Özgür Özel duyurdu CHP'den emeklilerle ilgili yeni hamle! Özgür Özel duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 15:04:37. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement