Esenyurt\'ta narkotik operasyonunda 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 adrese düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt'ta operasyon yaptı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

2 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 262 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 10 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 34 litre 450 gram aseton, 1 kilo katkı maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkındaki işlemlerine devam ediliyor.