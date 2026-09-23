Esenyurt'ta narkotik operasyonunda 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta narkotik operasyonunda 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Esenyurt\'ta narkotik operasyonunda 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Esenyurt'ta 2 adrese düzenlenen narkotik operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 262 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ile 10 kilo 200 gram kristal metamfetamin bulundu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 adrese düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt'ta operasyon yaptı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

 2 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 262 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 10 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 34 litre 450 gram aseton, 1 kilo katkı maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkındaki işlemlerine devam ediliyor.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaNarkotikEsenyurtGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta narkotik operasyonunda 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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