İstanbul Esenyurt'ta onlarca fare bir sokakta dolaşırken görüntülendi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz görüntüler kaydedildi. Bir özel hastanenin yanındaki sokakta onlarca farenin dolaştığı görüldü.
Fareler sokakta kendilerine yiyecek ararken, aşırı büyük olması korkuttu. Sürü halinde gezen fareler, bir aracın korna sesiyle kaçışarak etrafa dağıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta onlarca fare sokak ortasında cirit atıyor - Son Dakika
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