Esenyurt'ta Park Kazası ve Darp Olayı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Park Kazası ve Darp Olayı

24.06.2026 11:33
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Esenyurt'ta park sırasında meydana gelen kaza sonrası sürücü, araç sahibini darp etti.

Esenyurt'ta bir sürücü aracını park etmeye çalışırken otomobile çarptı. Hatalı sürücü, kazayı güvenlik kamerasından görerek yanına gelen araç sahibini darp etti. Darp sonucu fenalaşan araç sahibi hastaneye kaldırılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Orhangazi Mahallesi 1656 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 NTN 267 plakalı otomobilin sürücüsü aracını park etmeye çalıştığı sırada sokakta park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Kazayı evindeki güvenlik kamerasından gören araç sahibi Vahit Hasan, olay yerine gelerek sürücüyle konuşmak istedi. İddiaya göre, taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Sinirlenen sürücü, Vahit Hasan'a yumruklarla saldırdı. Darp sonucu yere yığılan Hasan için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza ve ardından meydana gelen darp olayı ise aparmanda bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olayda darp edilen Vahit Hasan, "aracım sokakta park halindeydi bende evdeydim komşum aracını park ederken benim arabaya çarptı. Ben şahısla konulmak için aşağıya indiğimde bana birden bağırdı ve akrabalarına seslendi. Kardeşi elinde bıçakla geldi. Ben komşumun annesiyle konuşurken kafama arkadan vurdular. Ben kafama aldığım darbe nedeniyle bayıldım. Bir çok yerimde darp nedeniyle morluklar ve yaralar oluştu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Park Kazası ve Darp Olayı - Son Dakika

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