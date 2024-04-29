Esenyurt'ta pazarlık kavgasında kaza ile kardeşini öldüren abi gözaltına alındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta pazarlık kavgasında kaza ile kardeşini öldüren abi gözaltına alındı

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Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir abi ve kardeşi arasında eskort kadınla yaşanan pazarlık kavgası sonucunda kaza ile kardeş öldü. Abi, kavga ettiği kişilere bıçağını kullanmak isterken yanlışlıkla kardeşini şah damarından yaralayarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından abi ve 4 kişi gözaltına alındı.

29.04.2024 20:55
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Esenyurt'ta escort ile pazarlık kavgasında kaza ile kardeşini öldürdü

İSTANBUL - Esenyurt'ta bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan abi kardeş, kadının arkadaşları ile kavga etti. Abi Uğur Ş. kavga ettiği kişilere yönelik bıçağını kullanmak isterken yanlışlıkla kardeşi Engin Ş.'yi şah damarından yaralayarak öldürdü. Uğur Ş'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay bugün sabah saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre abi Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş. evlerine internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı. Abi kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini abi kardeşin yaşadığı eve getiren korsan taksi şoförüne haber verdi. Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü bunun üzerine yukarı çıkarak 2 kardeş ile tartışmaya başladı. Kadın ardından yaşanan tartışmayı arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine bir grup lüks rezidansa gelerek abi kardeşin bulunduğu evi bastı. Bu esnada abi Uğur Ş., eline aldığı bıçakla gelen şahısları rezidansın koridorunda kovaladı. Uğur Ş.'nin arkasından kardeşi Engin Ş. koşarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Uğur Ş. arbede esnasında yanlışlıkla kardeşi Engin Ş'yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Uğur Ş'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Esenyurt\'ta pazarlık kavgasında kaza ile kardeşini öldüren abi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta pazarlık kavgasında kaza ile kardeşini öldüren abi gözaltına alındı - Son Dakika

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