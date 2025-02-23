Esenyurt'ta Pitbull Saldırısı: İki Vatandaş Yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Pitbull Saldırısı: İki Vatandaş Yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde pitbull cinsi iki köpek, sahibine ve yanında bulunan bir kişiye saldırdı. Olay sonrası yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, saldırgan köpekler ise barınağa götürüldü.

23.02.2025 17:09
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Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir oto yıkamada bakılan, Türkiye'de yasaklı ırk olarak bilinen pitbull cinsi iki köpek, sahibine ve bir kişiye saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrasında güçlükle kurtarılan iki vatandaş, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, saldırgan köpekler ise belediyeye bağlı barınağa götürüldü.

Olay, öğlen saat 12.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi 1468'inci sokakta bulunan bir oto yıkamada meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı oto yıkamada bakılan pitbull cinsi iki köpek sahibine ve o esnada yanında bulunan arkadaşına saldırdı. Saldırıya uğrayan E.A. ve B.E.B. yaralandı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, vatandaşların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Saldırgan pitbullar barınağa götürüldü

Yaşanan korkunç olayın ardından, saldırgan iki pitbull cinsi köpek, Esenyurt Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çalışma başlattı.

"Orada insanlar kanlar içerisinde ayağa kalkamıyor"

Köpek tarafından saldırıya uğrayan vatandaşları fark ederek yardıma koşan mahalle sakini Arif Kıraç, "Ben burada oturuyorum. Mahallede sabah balkona çıktığımda bir ses duydum. Duyar duymaz aşağıya koştum. Önce içeriye giremedik. Bir iki arkadaş daha gelince 3 - 4 kişi olduk ve araya daldık. 2 tane pitbull cinsi köpek hem sahibini hem de içerideki arkadaşını sıkıştırmıştı. Kürek ve sopalarla zor bela ayırdık. Hatta üzerine et verdik. Verdiğimiz ete de gitmediler. Zor ayırdık. Kırmızı renkli olan köpek adamın burnunu tutmuştu. Diğeri ise bacaklarından tutmuştu. Çekerek çıkardık arkadaşları. Burada insanların canı var. Biz buraya giriyoruz, insanlar 'aman köpeklere zarar vermeyin' diyorlar. Köpeklere zarar vermiyoruz. Orada insanlar kanlar içerisinde ayağa kalkamıyor. Adamları sürükleyerek çıkardık çamurun içerisinden. Bu köpekleri gene söylüyorum burada barındırmaları yasak. Burada barındırmasılar. İş yerinde, açık alanda çocuklarımız var. Burada hemen yanı başında bir okul var. Sağımızda solumuzda okul var" dedi.

"Okulda giderken çocuklara saldırıyorlardı"

Mahalle sakini Yılmaz Ceylan ise, "Burada otoparktaki köpek sahiplerine saldırdı. Çok söyledik burada anlamadılar. Okula giderken çocuklara saldırıyorlardı. Bu köpekleri buradan kaldırsınlar. Çok mu iyi oldu şimdi kendi sahiplerine saldırdılar" diye konuştu.

"Ekmek almaya giderken korkuyorum"

Sabah okula ve ekmek almaya giderken köpeklerden korktuğu için sokaktan geçemediğini ifade eden Ege Mevlüt Ceylan ise, "Bir kere bana havlamıştı. Ben korkudan geri kaçmıştım. Ekmek almaya giderken her zaman korkuyorum. Burada 4 - 5 tane vardı azaltmışlar şimdi iki tane var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Pitbull Saldırısı: İki Vatandaş Yaralandı - Son Dakika

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