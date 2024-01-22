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Esenyurt'ta Saldırgan Sokak Sokak Bıçakladı: 8 Yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Saldırgan Sokak Sokak Bıçakladı: 8 Yaralı

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, sokak sokak gezip tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganı tespit etti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt\'ta Saldırgan Sokak Sokak Bıçakladı: 8 Yaralı
22.01.2024 - 15:52,
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Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 8 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Güvenlik, Hastane, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Saldırgan Sokak Sokak Bıçakladı: 8 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Saldırgan Sokak Sokak Bıçakladı: 8 Yaralı - Son Dakika
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