Esenyurt'ta Silahlı Namus Tartışması - Son Dakika
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Esenyurt'ta Silahlı Namus Tartışması

Esenyurt\'ta Silahlı Namus Tartışması
06.07.2026 10:09
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Esenyurt'ta bir adam, kız kardeşi için namus meselesi yüzünden bir evin kapısını bastı.

Esenyurt'ta eli silahlı bir adam, "Namus meselesi" diyerek ev bastı. Kız kardeşiyle sorun yaşadığı adamın evini basan şahıs, "Abla kaçıl patlatacağım" diyerek defalarca ateş etti. Ölen ya da yaralanan olmazken, tarafların olay öncesinde telefonda küfürleştiği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir adam ile kadın arasında henüz bilinmeyen bir sorun yaşandı. Olayın ardından kızın ağabeyi, tartıştığı adamı ararken, taraflar telefonda birbirlerine küfür etmeye başladı. Olayın ardından gözü dönen öfkeli ağabey, silahla tartıştığı adamın kapısına dayanarak ortalığı birbirine kattı. O anlarda "Namus belası bu" diyerek sokağı inleten adam, ardından ise "Abla kaçıl patlatacağım" diyerek defalarca ateş etti. Bir süre sonra öfkeli adam olay yerinden koşarak kaçarken, olay da ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Esenyurt, 3. Sayfa, Güvenlik, Şiddet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Silahlı Namus Tartışması - Son Dakika

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