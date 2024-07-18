Esenyurt'ta sokak ortasında vurulan genç hayatını kaybetti

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Esenyurt'ta husumetlisi tarafından sokak ortasında vurulan genç hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında husumetlisi tarafından vurulan 2 gençten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi 933. Sokak üzerinde dün saat 18.30 sıralarında Emre Balaban ve Ş.B isimli iki genç ile aralarında daha önceden tartışma yaşanan V.T. isimli şahıs sokak üzerinde karşılaşmıştı. İki gence elindeki silahla defalarca ateş eden V.T., olay yerinden koşarak uzaklaşmıştı. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Hastaneye kaldırılan Emre Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.