Esenyurt'ta Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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Esenyurt'ta Suç Örgütüne Operasyon

Esenyurt'ta motosikletli 2 şüpheli kurşunlama sonrası yakalandı, 5 kişi daha gözaltına alındı.

18.09.2024 16:48
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosiklet üzerinde bir mekanı kurşunlayan ve o esnada bölgede bulunan polislerle çatışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üyesi oldukları organize suç örgütüne yönelik operasyonda ise 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin elebaşı M.K.'nın yurtdışında bulunduğu ve 20 farklı suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosikletli şüpheli şahısların zırhlı polis aracının yanından geçerek bir iş yerini kurşunladığı görüntüler yayınlanmıştı. Olay saatinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama bitişi esnasında plakasız motosikletteki 2 şahsın zırhlı araç yanından geçerken iş yerine yönelik ateş ettikleri esnada polis memurlarının da silahla karşılık vermesi üzerine C.Ç. isimli şahıs bacağından yaralanmış ancak olay yerinden kaçmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu kurşunlanan iş yerinin sahibi E.K.'yi bir şahsın tehdit ettiği belirlendi. İstanbul Organize Şube Müdürlüğünce şahsın yurt dışında bulunan organize suç örgütü elebaşı ve 20 ayrı suç kaydı bulunan M.K. isimli şahıs olduğu; ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti olmak üzere üç ayrı suçtan aranması bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili şüpheli şahıslara yönelik İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Operasyon sonucu yapılan aramada 3 adet ruhsatsız suikast silahı ve çok sayıda fişek ele geçirildi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

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