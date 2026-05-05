Esenyurt'ta Trafik Kavgası: 366 Bin TL Ceza

05.05.2026 21:00
İki motosiklet ve bir otomobil sürücüsü, trafikteki kavgadan ötürü toplam 366 bin TL ceza aldı.

Esenyurt'ta trafikte kavga eden iki motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Şahıslara toplam 366 bin TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenyurt'ta trafikte kavga eden iki motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü ile ilgili inceleme başlattı. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen Ö.Y. (19), M.R.K. (28) isimli motosiklet sürücüleri ve M.B. (46) isimli araç sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

Şahıslara "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek", "Trafik işaret ve levhalarına uymamak", "Kırmızı ışık kuralına uymamak", "Saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 366 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Ö.Y. ve M.R.K. isimli kişilerin motosikletleri 60 gün süre ile trafikten men edildi. Şahısların sürücü belgelerine de 60 gün süreyle ek konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli makamlarca serbest bırakılırken, Ö.Y. ve M.R.K. ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
