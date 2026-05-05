Esenyurt'ta Trafik Kavgası: 366 Bin TL Ceza

Esenyurt'ta trafikte kavga eden iki motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Şahıslara toplam 366 bin TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenyurt'ta trafikte kavga eden iki motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü ile ilgili inceleme başlattı. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen Ö.Y. (19), M.R.K. (28) isimli motosiklet sürücüleri ve M.B. (46) isimli araç sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

Şahıslara "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek", "Trafik işaret ve levhalarına uymamak", "Kırmızı ışık kuralına uymamak", "Saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 366 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Ö.Y. ve M.R.K. isimli kişilerin motosikletleri 60 gün süre ile trafikten men edildi. Şahısların sürücü belgelerine de 60 gün süreyle ek konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli makamlarca serbest bırakılırken, Ö.Y. ve M.R.K. ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL