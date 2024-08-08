Esenyurt'ta trafik kavgası silahlı çatışmaya dönüştü

3.Sayfa

Esenyurt'ta silahlı çatışmanın öncesinde yaşana trafik kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta trafik tartışmasıyla başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüşmüş, olayda 2 kişi yaralanmıştı. Silahlı çatışma öncesinde yaşanan trafik kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonet sürücüsü, önünde aniden duran aracın sürücüsüne tepki gösteriyor. Aracından inen sürücü ise arkadaşı ile birlikte kamyonet sürücüsüne saldırıyor. Bu sırada caddeden levye ve sopalarıyla koşarak gelen bir grup da kavgaya karışıyor. - İSTANBUL