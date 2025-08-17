Esenyurt\'ta Unutulmaz Yaz Akşamı Etkinliği

Esenyurt Belediyesi'nin Solarkent Sitesi'nde düzenlediği açık hava etkinliğinde çocuk gösterileri, müzik dinletisi ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmiyle unutulmaz bir akşam yaşandı.

Esenyurt'ta yaz akşamlarının keyfi açık havada yaşanıyor. Solarkent Sitesi'nde düzenlenen etkinlik, çocuklara özel hazırlanan gösterilerle başladı. Miniklerin sahnedeki performansları, izleyenlere hem eğlenceli hem de neşeli anlar yaşattı.

Gösterilerin ardından sahneye çıkan sanatçılar, müzik dinletisiyle katılımcılara keyifli dakikalar sundu. Aileler, şarkılara eşlik ederek yaz akşamının tadını çıkardı.

Programın finalinde ise dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan "Cep Herkülü" filmi izlendi. Tüm dünyaya azmin ve başarının simgesi olarak örnek olan Süleymanoğlu'nun öyküsü, izleyenleri hem duygulandırdı hem de ilham verdi.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği bu özel akşamda komşuluk, paylaşma ve birlik ruhu doyasıya yaşandı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yaz mevsiminin güzelliklerini kültür ve sanatla iç içe geçirmenin mutluluğunu paylaştı. - İSTANBUL