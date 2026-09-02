Esenyurt'ta Uyuşturucu Baskını: 72 Bin Hap ve 25 Bin TL Ele Geçirildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Baskını: 72 Bin Hap ve 25 Bin TL Ele Geçirildi

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Baskını: 72 Bin Hap ve 25 Bin TL Ele Geçirildi
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İstanbul Esenyurt'ta bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda 72 bin uyuşturucu hap, metamfetamin ve 25 bin 500 lira nakit ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.D., emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 72 bin uyuşturucu hap, 8,51 gram metamfetamin ve 4,73 gram AM maddesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda dün yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı ileri sürülen bir eve yapılan baskında Ö.D. isimli şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda ise 72 bin extasy uyuşturucu hap, 8,51 gram metamfetamin, 4,73 gram AM maddesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.D., ifadesi alınması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Zanlının, soruşturma birimlerindeki ifade işlemlerinin sonunda "TCK 188. Maddesi" suçundan ilerleyen günlerde adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Narkotik, Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Uyuşturucu Baskını: 72 Bin Hap ve 25 Bin TL Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Uyuşturucu Baskını: 72 Bin Hap ve 25 Bin TL Ele Geçirildi - Son Dakika
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