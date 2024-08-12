Esenyurt\'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

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Esenyurt'ta yaşı küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve suç dosyası kabarık şahıs, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta yaşı küçük çocuklara uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Ö. isimli şüpheli, S.S. isimli yaşı küçük çocukla iletişime geçerek uyuşturucu madde satışı yapmaya çalıştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. İncirtepe Mahallesi 261. Sokak'ta ekiplerce detaylı takip çalışması yürütüldü.

Uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı

Takip esnasında M.Ö.'nün S.S. isimli yaşı küçük çocuğa uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Polis ekiplerini fark eden şüpheli, kaçmaya çalıştı. Şüpheli ve ekipler arasında kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanan M.Ö., gözaltına alınarak Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliğine, S.S isimli çocuk şüpheli ise Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. M.Ö. hakkında yapılan detaylı suç kayıtları kontrolünde, 'narkotik madde ticareti' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

M.Ö. emniyette ki işlemlerinin ardından adli işlemleri yapılmak üzere Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. S.S isimli çocuk şüpheli ise koruma altına alınarak ailesine teslim edildi. - İSTANBUL