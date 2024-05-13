Esenyurt'ta Vinç Yüksek Gerilim Hattına Çarptı: Patlama Meydana Geldi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Vinç Yüksek Gerilim Hattına Çarptı: Patlama Meydana Geldi

Esenyurt'ta bir binanın çatı katına inşaat malzemesi taşıyan vinç yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen statik elektrik sonucu yer altında bulunan elektrik hattında patlama meydana geldi. Vinç operatörü yaralanırken, patlama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

13.05.2024 15:56
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Esenyurt'ta bir binanın çatı katına inşaat malzemesi taşıyan vinç yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen statik elektrik sonucu yer altında bulunan elektrik hattında patlama meydana geldi. Yaşanan olayda vinç operatörü yaralanırken, patlama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayramı Veli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere, 4 katlı bir binanın çatı katında tadilat çalışmaları nedeniyle vinç ile binanın çatısına inşaat malzemesi çıkartılırken, vincin bina üzerinden geçen yüksek gerilim hattına çarpması sonucu yer altından geçen elektrik hattında patlama meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama esnasında vinç içerisinde bulunan operatör yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan bazı binaların elektrik panolarında patlama meydana gelirken, bir mağazanın tentesi de kırıldı. Yaşanan patlama saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay esnasında cadde üzerinde bulunan Mahmut Gürbüz, "İşyerimin önünde durduğum esnada patlama bomba gibi bir etki oluşturdu. Yer altından alevler çıktı, daha sonra duman çıkmaya başladı ve vatandaşlar panikleyerek kaçmaya başladı. Patlamada yaralanan vinç operatörü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi" dedi.

İş yerinde hasar meydana gelen Ali Han, "Binalarımızın elektrikleri gitti, panolarımız patladı yandı bütün binalarımız bu şekilde şu anda caddenin sol tarafında bulunan binalar zarar gördü mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Vinç Yüksek Gerilim Hattına Çarptı: Patlama Meydana Geldi - Son Dakika

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