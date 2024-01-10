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Esenyurt'ta Yakalanan Şahsın 26 Yıl Hapis Cezası ve 88 Suç Kaydı Bulundu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yakalanan Şahsın 26 Yıl Hapis Cezası ve 88 Suç Kaydı Bulundu

Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde sivil polis ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinden kimlik çıkmaması üzerine emniyete götürülmek istenince akrabaları polise saldırmıştı. Yakalanan şahsın 26 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan 88 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Esenyurt\'ta Yakalanan Şahsın 26 Yıl Hapis Cezası ve 88 Suç Kaydı Bulundu
10.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:38
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Esenyurt'ta sivil polis ekiplerinin yaptığı uygulamaya takılan bir şahıs üzerinden kimlik çıkmadığı için emniyete götürülmek istenince akrabaları polise saldırmıştı. Yakalanan şahsın 26 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan 88 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde sivil polis ekipleri rutin uygulama sırasında şüpheli bir şahsı durdurmuştu. Ekipler üzerinden kimlik çıkmayan şahsı emniyete götürmek isteyince tartışma çıkmıştı Tartışmayı duyan şahsın akrabaları dışarı çıkarak polis ekiplerine tepki gösterip saldırmıştı. Gözaltına alınan şahsın "Hırsızlık" suçundan 26 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. A.P.(24) isimli şüpheli şahısın yapılan sorgulamasında; farklı suçlardan 88 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Yakalanan Şahsın 26 Yıl Hapis Cezası ve 88 Suç Kaydı Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yakalanan Şahsın 26 Yıl Hapis Cezası ve 88 Suç Kaydı Bulundu - Son Dakika
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