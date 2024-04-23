Esenyurt'ta yokuş aşağı kayan kamyon 11 araca çarpıp pideci dükkanına girdi - Son Dakika
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Esenyurt'ta yokuş aşağı kayan kamyon 11 araca çarpıp pideci dükkanına girdi

Esenyurt'ta park halindeyken yokuş aşağı kayan kamyon, 11 araca çarptıktan sonra pideci dükkanına girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyon sürücüsü Halil İmat, 'Arabayı park ettim, bir anda el freni boşaldı. Araçta bir arkadaşımın malzemesi vardı. Onu indirirken el freni boşalınca olan oldu. Araç yüklü değildi. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bende bir şey yok, ufak tefek sıyrık var' dedi.

23.04.2024 01:01
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Esenyurt'ta yokuş aşağı kayan kamyon 11 araca çarpıp pideci dükkanına girdi

Facianın eşiğinden dönüldüğü kaza kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta park halindeyken yokuş aşağı kayan kamyon, 11 araca çarptıktan sonra pideci dükkanına girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.40 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1953. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İmat 34 NOF 10 plakalı kamyonu sokak üzerinde park etti. İmat indikten birkaç saniye sonra kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı. Seyir halindeki 4, park halindeki 7 araca çarpan kamyon, sokak üzerindeki pideci dükkanına girdi. Araçlarda ve dükkanda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sebebiyle sokakta trafik bir süreliğine polis ekiplerince kontrollü şekilde verildi. Hasar gören araçlar ve dükkana giren kamyon çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı. Yaşanan kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kamyon sürücüsü Halil İmat, "Arabayı park ettim, bir anda el freni boşaldı. Araçta bir arkadaşımın malzemesi vardı. Onu indirirken el freni boşalınca olan oldu. Araç yüklü değildi. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bende bir şey yok, ufak tefek sıyrık var" dedi.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta yokuş aşağı kayan kamyon 11 araca çarpıp pideci dükkanına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yokuş aşağı kayan kamyon 11 araca çarpıp pideci dükkanına girdi - Son Dakika
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