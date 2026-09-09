Esenyurt'ta yol ortasında bıçaklı saldırı anları kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta yol ortasında bıçaklı saldırı anları kamerada

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Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde husumetli iki kişi yolda karşılaştı; bir şahıs elindeki bıçakla diğerine saldırdı. Saldırı anları cep telefonuyla kaydedilirken, çevredekilerin müdahalesiyle yaralanan saldırgan polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta bir şahıs elindeki bıçakla husumetlisine saldırdı. Saldırı anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi yanyolda meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu öğrenilen iki kişi yol üzerinde denk geldi. Bir şahıs üzerindeki bıçağı ile husumetlisine saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, bir şahsın elindeki bıçağı ile husumetlisine saldırdığı çevredekilerin ise saldırgan şahsı önlemeye çalıştığı anlar yer aldı. Saldırgana, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaralanan saldırgan, polis eşliğinde hastaneye kaldırılırken ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Barbaros Hayreddin Paşa, Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, Olaylar, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta yol ortasında bıçaklı saldırı anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yol ortasında bıçaklı saldırı anları kamerada - Son Dakika
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