Esenyurt'ta yüksek sesle eğlenen çiftin evine polis baskını: Alkollü kadın 5. kattan düştü - Son Dakika
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Esenyurt'ta yüksek sesle eğlenen çiftin evine polis baskını: Alkollü kadın 5. kattan düştü

Esenyurt\'ta yüksek sesle eğlenen çiftin evine polis baskını: Alkollü kadın 5. kattan düştü

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde yüksek sesle eğlenen bir çiftin evine polis ihbarı üzerine giden ekipler, alkollü olduğu iddia edilen bir kadının dengesini kaybederek 5. kattan düştüğünü tespit etti. Olay sırasında ev sakinleri polise direnirken, yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

26.07.2024 08:53
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İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre gece saatleri yüksek sesle eğlenen çiftin evine ihbar üzerine polis gitti. Polisin gelmesiyle cama çıkan ve alkollü olduğu ileri sürülen kadın, dengesini kaybederek 5'nci kattan aşağıya düştü ağır yaralandı.
Olay, 24 Temmuz Çarşamba gecesi Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi 2145'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, geç saatlerde evinde yüksek sesle eğlenen ve çevreyi rahatsız eden bir çift ve arkadaşları komşuları ayağa kaldırdı. Yüksek sesten rahatsız olan komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis daire sakinlerini uyarmak istedi ancak evdekiler polise zorluk çıkardı.
O esnada iddiaya göre, aynı evde alkolü fazla kaçıran bir kadın balkondan sarkarken dengesini kaybederek 5'inci kattan iki bina arasına düştü. Kadın kurtarılmaya çalışılırken ev sakinlerinden bazılarının ise polisten kaçmaya çalıştığı görüldü. 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralanırken ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisten kaçmaya çalışan şahıs ise gözaltına alınırken yabancı uyruklu olduğu ve oturma izninin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Akşam komşularının sesine uyandığını ifade eden İbrahim Dağ konuyla ilgili olarak, "Akşam uyuyorduk. Bir baktık ki gürültüler geliyor. Herhalde insanlar içmiş orada. Arka tarafta bir kadın camdan aşağı sarkarken düşmüş aşağıya. Polisler geliyor buraya binaya girerken ev sakinleri polise karşı koyuyor. Polisler takviye ekip istiyor. Bunlar evde çok gürültü yapıyorlardı mahalleyi rahatsız ediyorlardı. Polis çağırdık. Kadın nasıl düşmüş bilmiyorum ambulansa bindirdiklerini gördüm" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta yüksek sesle eğlenen çiftin evine polis baskını: Alkollü kadın 5. kattan düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yüksek sesle eğlenen çiftin evine polis baskını: Alkollü kadın 5. kattan düştü - Son Dakika
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