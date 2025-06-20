Esenyurt'taki Cinayet Davasında Mütalaa Açıklandı

İstanbul Esenyurt'ta 2019 yılında komşusu Nazlı Dere'yi hırsızlık yapmak için 12 bıçak darbesi ile öldürdüğü iddia edilen Enes Çetin'in yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Sanık Enes Çetin'in 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarında ise 5 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Esenyurt'ta 2019 yılında meydana gelen olayda 67 yaşındaki Nazlı Dere, üst komşusu 25 yaşındaki Enes Çetin tarafından 12 bıçak darbesi ile öldürülmüştü. Nazlı Dere'nin kim tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için eşi Hasan Dere 2019 yılında bir televizyon programına katılmıştı. Bu programa röportaj veren Enes Çetin, öldürdüğü komşusu için "kimseye zararı yoktu" demişti. Enes Çetin'in hazırlanan iddianame kapsamında 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından ise 7 yıl 2 aydan 15 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. Enes Çetin'in ağabeyi Salih Çetin'in ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında Enes ve Salih Çetin'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Enes Çetin ile tutuksuz sanık Salih Çetin hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Nazlı Dere'nin 9 Ekim 2019 tarihinde Esenyurt'taki evinde ölü bulunduğunu açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapora göre maktul Nazlı Dere'nin vücudunda 12 adet kesici delici alet yarası ve 4 adet kesik vasıfta yara tespit edildiğini belirtti. Öte yandan, mütalaada, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapora göre sanık Enes Çetin'in bileğindeki yara ile maktulün vücudunda tespit edilen yaraların aynı kesici delici aletle oluşturulmasının mümkün olduğu kaydedildi. Mütalaada sanık Enes Çetin'in olay günü işyerine gelmesi gereken saatten geç geldiği, henüz çalışmaya başlamadan önce sol el bileğindeki kesinin var olduğu ve canlı yayınlanan bir televizyon programında ilk bakışta ve maktul giyinik vaziyetteyken görünmesi mümkün olmayacak bölgesindeki yaralanmayı anlatarak beyanda bulunduğu kaydedildi. Olay günü maktul Nazlı Dere'nin evinden kapıyı aralık bırakarak ayrılmasının ardından sanık Enes'in işyerine gitmek üzere üst kattaki konutundan ayrıldığı, çıkış yapmadan önce maktule ait konut kapısının açık olduğunu fark ederek hırsızlık kastı ile konuta girdiği ancak kısa bir müddet sonra konuta dönen maktul ile karşılaştığı ve 12 bıçak darbesi ile öldürdüğü, konutta bulunan ziynet eşyası ile nakit parayı çalarak olay yerinden ayrıldığı mütalaada kaydedildi. Sanık Salih Çetin'in ise emniyet ifadesinde evden sabah çıkıp akşam geldiğini söylediği ancak öğle saatlerinde olay yerine geldiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü kayıtları bulunduğu mütalaada aktarıldı.

Mütalaada sanık Enes Çetin hakkında 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarında ise 5 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanık Salih Çetin hakkında ise çelişkili savunmaları nedeniyle 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 Ekim 2019 tarihinde Esenyurt'ta meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, maktul Nazlı Dere'nin olay günü evinde ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, Nazlı Dere'nin öldürüldüğü evin kapısında herhangi bir zorlama olmadığı ve Dere'nin cansız bedeninin yanında ziynet kutusu, çanta gibi eşyaların bulunduğu belirtildi. Evin duvarlarında kan lekeleri olduğu da aktarılan iddianamede, evin içerisinde dağınık halde bazı eşyaların bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında ifade veren Nazlı Dere'nin eşi Hasan Dere olay günü oğlunu hastaneye götürdüğünü ve diğer 2 oğlunun ise işe gitmek için evden çıktığını anlattı. Hasan Dere beyanının devamında "Eve öğleden sonra döndük. Oğlum Sadık içeri girince bağırmaya başladı. Eşimi yerde gördüm. Önce sara hastalığı nedeniyle rahatsızlandığını düşündüm ama sonra boynundaki kesiği gördüm. Bağırmaya başladım. Komşular içeri girdi ve ardından polisler geldi. Oğullarım Murat ve Ahmet kazandıkları paranın bir kısmını eşime veriyorlardı. Eşim bu parayı biriktiriyordu" ifadelerini kullandı. Maktulün oğlu Ahmet Dere ise annesini apartmandan birinin öldürdüğünü düşündüğünü beyan ettiği ifadesinde "Daha önce apartmana hırsız girdi. Annem hırsız ile karşılaştığı için öldürülmüş olabilir. Oturma odasında bardak ve demlik vardı. Annem birini buyur etmiş ve çay içmiş olabilirler. Üst komşumuz ile ara sıra çay içmeye gidip gelirlerdi" dedi. Maktulün bir diğer oğlu Murat Dere ise beyanında "Olayı apartman içinden birisinin gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Bu kişi de Enes Çetin olabilir. Çünkü apartmanın dış giriş kapısının açılması için Enes hep bizim zilimize basardı. Annem de kapıyı Enes'e açardı. Annem çöp atmaya gittiğinde evin kapısını hep aralık bırakırdı hatta babam annemi bu konuda hep uyarırdı. Olaydan bir gün önce annemin üst komşularımıza çay içmeye gittiğini de duydum. Birikimimizden burada bahsetmiş olabilir" ifadelerini kullandı. Hazırlanan iddianamede Nazlı Dere'nin üst komşusu sanık Enes Çetin'in ifade işlemi sırasında sol bileğindeki yara izinin dikkat çektiği belirtildi. Enes Çetin alınan ifadesinde "Olay günü işyerime gitmek için evden çıktım. Gece saat 23.00 sıralarında işim bitti ve 02.00 sıralarında eve geldim. Eve döndüğümde maktulün öldüğünü öğrendim" dedi. Öte yandan sanık Enes ile aynı iş yerinde çalışan bilgi sahipleri ise Enes Çetin'in olay günü gelmesi gerekenden daha geç saatte geldiğini belirtti. 2019 yılında maktulün eşinin katıldığı bir televizyon programındaki röportaja da yer verilen iddianamede, sanık Enes'in maktulün ancak kıyafetleri çıkarıldığında görülebilecek yerlerindeki yaralanmaları net bir şekilde tarif ettiği anlara ait görüntülerin olduğu açıklandı. Enes Çetin'in ağabeyi sanık Salih Çetin ise ifadesinde "Olay günü üzerimdeki kıyafet bunalttığı için değiştirmek amacıyla öğle saatlerinde eve geldim. Eve hiç çıkmadan bana tişört vermelerini istedim. Nazlı Dere'yi kardeşimin öldürdüğünden şüphelendiğimiz için babamla birlikte kardeşimi darp ettik ama bize bir şey söylemedi" şeklinde konuştu. İddianamenin değerlendirme kısmında, Nazlı Dere'nin olay günü evinde yalnızken çöp atmak için çıktığı ve kapıyı aralık bıraktığı belirtildi. Sanık Enes'in ise işe gitmek için evinden aşağı doğru indiği ve kapının aralık olduğunu görmesi üzerine hırsızlık amacıyla konuta girdiği de iddianamede belirtildi. Sanık Enes'in çöpü attıktan sonra eve dönen maktul ile karşılaşması üzerine 12 bıçak darbesi ile Nazlı Dere'yi öldürdüğü, evde bulunan ziynet eşyası ile nakit parayı çalarak olay yerinden ayrıldığı iddianamede ifade edildi. Enes Çetin'in hazırlanan iddianame kapsamında 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık Çetin'in 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından ise 7 yıl 2 aydan 15 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Enes Çetin'in ağabeyi Salih Çetin'in ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL