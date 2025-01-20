Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt\'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta bir oto yıkama dükkanında iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

20.01.2025 01:41
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, oto yıkama dükkanında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şüphelinin kaçarken rögar kapağından kanala bir cisim attığının öğrenilmesi üzerine polis burada çalışma başlattı. İncelemeler sonucu atılan cismin boş mermi kovanı olduğu tespit edildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerindeki incelemelerin ardından silahla vurulan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İstanbul, Esenyurt, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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