Eşi tarafından sokakta bıçaklanan kadın öldü, şüphelinin yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika
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Eşi tarafından sokakta bıçaklanan kadın öldü, şüphelinin yakalandığı anlar kamerada

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Küçükçekmece'de kocası tarafından sokak ortasında boynundan bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

15.08.2024 09:25
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Eşi tarafından sokakta bıçaklanan kadın öldü, şüphelinin yakalandığı anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kocası tarafından sokak ortasında boynundan bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. kendisini aldattığını ileri sürdüğü karısı Ö.A. ile sokak ortasında tartıştı. Şahıs daha sonra karısını boynundan ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, şüpheliyi yakalayarak darp etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Şüpheli gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, kadının cenazesi ise adli tıp morguna kaldırıldı.

Şüphelinin kaçtığı anlar kamerada

Öte yandan kadının yerde kanlar içinde yattığı ve şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin polis tarafından götürülürken vatandaşlar tarafından darp edildiği görüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan kaçan şüpheliyi yakalayan görgü tanığı Mehmet Pekedis, "Biz arkadaşlarla aramızda muhabbet ederken önümüzden 3 kişinin geçtiğini gördük. Bize, abi yakalayın, diyorlardı. Yakalayamadık, sonra ben motorun üzerinden atladım, peşine düştük. Kaçarken onu kolundan tutup çektim sonra birkaç tane vurdum. Sonrasında halk tarafından da biraz darbe aldı. Ondan sonra polisler gelip ters kelepçeyle alıp götürdüler. Niye bunu yaptın diye bana, '6 ay önce bir aldatma muhabbeti oldu o yüzden yaptım' dedi bana" şeklinde konuştu.

Eşi tarafından sokakta bıçaklanan kadın öldü, şüphelinin yakalandığı anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşi tarafından sokakta bıçaklanan kadın öldü, şüphelinin yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika

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