Eşine Şiddet: Sanığın Tutukluluğu Devam Ediyor - Son Dakika
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Eşine Şiddet: Sanığın Tutukluluğu Devam Ediyor

Eşine Şiddet: Sanığın Tutukluluğu Devam Ediyor

Tekirdağ'da eşine şiddet suçlamasıyla yargılanan sanığın tutukluluğu devam etti. Duruşma ertelendi.

08.05.2025 17:09
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşine şiddet uygulayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davada, tutukluluğun devamına karar verildi.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Dim ile birlikte, hayatını kaybeden Elif Dim'in anne ve babası ile tarafların avukatları katıldı.

Avukat Onur Tatar, mahkemeye sunulan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Elif Dim'in kafasına sert bir cisimle ütüyle vurulması sonucu beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

Sanık ile maktulün oğlu M.B. Dim de Adli Görüşme Odası üzerinden pedagog eşliğinde dinlendi. Çocuk, ifadesinde babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

Elif Dim'in annesi ve babası ise duruşmada, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Savunmasında eşine ütüyle vurmadığını ve yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Hasan Dim'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 27 Mayıs tarihine ertelendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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