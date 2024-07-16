Eşini bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika
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Eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

Samsun'da oğlunun kumar borcundan dolayı bunalıma giren bir şahıs, eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Şahıs, oğlunun bankadan çektiği ve ödemediği 800 bin liralık kumar borcunu ödeyemediğini belirtti. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.07.2024 17:53
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Eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

SAMSUN - Samsun'da oğlunun kumar borcundan dolayı bunalıma girdiğini iddia eden şahıs, eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu F.Y.'nin kumar borcundan dolayı bunalıma giren M.Y. (51), evlerinin mutfağında 2 çocuk annesi eşi E.Y.'nin yüzüne önce biber gazı sıktı, ardından da neye uğradığını şaşıran karısını mutfaktaki bıçakla bıçakladı. Kanlar içinde kalan E.Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan E.Y.',nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

M.Y. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele

Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y., "Oğlum F.Y. kumar borcundan dolayı bankadan parça parça 800 bin lira çekti ve ödemedi. 200 bin lirasını ben ödedim. Bu sorunlardan dolayı eşim oğlumu savunduğu için zaman zaman tartışmamız oldu. Emekli maaşımdan başka gelirim yok, ödeyemedim. Oğluma borcunu ödemesini söyledim. Her defasında ödeyeceğini söyledi. Borçlardan dolayı bunalımdaydım. Sabah uyanınca mutfakta olan eşimin yanına gittim. Önce yüzüne biber gazı sıkıp daha sonra da mutfaktaki bıçakla bıçakladım" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Nöbetçi Mahkeme, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika

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