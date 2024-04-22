Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı

Geniş Video İzle

İzmir'de firari hükümlü olan biri, eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Şahıs, 3 saat süren bıçaklı direnişin ardından polis ekipleri tarafından apartman boşluğunda yakalandı. Yakalanma görüntüleri ortaya çıkarken şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

22.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp 3 saat bıçakla direnen firari hükümlü şahıs polisin müdahalesi sonucunda apartman boşluğunda yakalandı. Bir anlık dalgınlıktan yararlanan polis ekiplerinin şahsı yakaladığı anlar anbean kaydedildi.

ÖZEL HAREKAT DA DEVREYE GİRDİ

Hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz Dai'nin (43) evine gelip 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polisleri de bölgeye konuşlanırken, polislerin adrese geldiğini fark eden Yılmaz D. apartman boşluğuna çıktı. Rehin alındığı için büyük korku yaşayan eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi.

3 SAAT DİRENDİ

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Yılmaz Dai, 3 saatlik bekleyişin ardından apartman boşluğunda durmaya devam etti. İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla operasyon düğmesine basan ekipler, Yılmaz Dai'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Dai'nin kasten yaralama ve memura görevi yaptırmamaktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Operasyon, Memur, İzmir, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emir Kozcu: Yaw kardeşim ne uğraşıp kendinizi riske atıyorsunuz iteleyip atın aşağıya gitsin. abd de vuruyorlar bunları. bizim adalet sistemi de böyle sayfalarca suç dosyası ama dışarıda,firari vb.vb. 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Güven: Küfür duyuluyor :) 5 1 Yanıtla Emir Kozcu: Kulak sağlam baskan:)) 0 0
  • Recep Özdoğan: Dünya bunun için HİLAFET E muhtaç 2 2 Yanıtla

16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
14:20 Almanya Cumhurbaşkanı’na Sirkeci Garı’nda İsrail protestosu Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda İsrail protestosu
14:12 Devlet Bahçeli’den Türk vatandaşları için ’’yerel halk’’ ifadesini kullanan Bakan Şimşek’e sert tepki Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
13:40 Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti
16:45 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı
16:22 Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR’ında Alman hakem görev yapacak Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR'ında Alman hakem görev yapacak
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
16:09 Samsunspor’un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu
15:52 Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
15:09 Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı
14:42 İsrail’de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa İsrail'de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa
14:30 29 yaşındaki TikTok yıldızı hayatını kaybetti 29 yaşındaki TikTok yıldızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 16:59:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement