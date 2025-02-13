Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı - Son Dakika
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Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı

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Aksaray'da bir adam, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası kayınvalidesinin evine giderek odadaki çamaşırlığı ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek halı ve dolaba sıçradı. Apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, itfaiye yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

13.02.2025 09:00
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Aksaray Meydan Mahallesi Şehit Ethem Sancar Sokak Tokoğlu Sitesi B Blok giriş kattaki dairede yaşanan olayda; edinilen bilgiye göre, S.D. ve karısı H.D. aralarındaki bir konu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. isimli kadın eşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitmek için evden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan S.D. kayınvalidesi F.H.'nin evine giderek odada asılı olan çamaşırlığı ateşe verdi. Ardından şahıs evden çıkarak kaçarken, tutuşan çamaşırlardaki alevler kısa sürede halı ve dolaba da sıçradı.

EKİPLER YANGINI KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Acil Afet Durum ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden kontrol altına alırken, polis ekipleri kaçan şahsın peşine düştü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Aksaray, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ayşe onat:
    Akıl önemli hanımlar önünüze çıkan her insan görünümlü şeytanlarla evlenmeyin . sonra ananızın evine böyle ateş düşer.Allahını sevmeyen yada redden adamdan koca olmaz, kendisini var edeni kabullenmeyen adam size hiç sahip çıkabilir mi. başdan kokmuş oluyor. uyanın güzel kızlarım uyanın. 2 1 Yanıtla
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