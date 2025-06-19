Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı

Çorlu ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak'taki evinde 2 çocuğunun annesi eşi Şirin T. ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası Şirin T., 4 aylık erkek bebekleri K.A.T.'yi evde bırakarak, annesinin yanına gitti. Duruma sinirlenen Tolgahan T., bebeği kucağına alıp 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden aşağıya atmaya kalktı.

ÇEVREDEKİLER HEMEN İHBAR ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, kucağında bebeğiyle penceredeki Tolgahan T.'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, polis ekipleri operasyon düzenleme kararı aldı. Bu sırada itfaiye ekipleri de yere şişme yatak serdi. Mahalleli de babayı ikna çalışmalarını endişe içinde izledi.

OPERASYONLA KURTARILDI

Eve kapıdan girmeye çalışan polis ekipleri, Tolgahan T.'nin kapının arkasını koltuklarla kapatması sonrası güçlük yaşadı. İtfaiye merdiveni ile pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T.'yi ikna çabalarını sürdürdü. Bir süre sonra kapıdan ve pencereden eve girmeyi başaran ekipler, Tolgahan T.'yi etkisiz hale getirip bebeği kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve durumu iyi olan bebek, annesi Şirin T.'ye teslim edildi. Bebeğine kavuşan anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Tolgahan T., polis merkezine götürüldü.