Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı - Son Dakika
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Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı

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Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
19.06.2025 13:50
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Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tolgahan T., tartıştığı eşinin evden ayrılmasının ardından 4 aylık oğulları K.A.T.'yi 3'üncü kattan atmaya kalktı. Polisin 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, itfaiye merdiveni ile girilen evde baba etkisiz hale getirildi. Durumu iyi olan bebekse annesine teslim edildi.

Çorlu ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak'taki evinde 2 çocuğunun annesi eşi Şirin T. ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası Şirin T., 4 aylık erkek bebekleri K.A.T.'yi evde bırakarak, annesinin yanına gitti. Duruma sinirlenen Tolgahan T., bebeği kucağına alıp 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden aşağıya atmaya kalktı.

ÇEVREDEKİLER HEMEN İHBAR ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, kucağında bebeğiyle penceredeki Tolgahan T.'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, polis ekipleri operasyon düzenleme kararı aldı. Bu sırada itfaiye ekipleri de yere şişme yatak serdi. Mahalleli de babayı ikna çalışmalarını endişe içinde izledi.

Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı

OPERASYONLA KURTARILDI

Eve kapıdan girmeye çalışan polis ekipleri, Tolgahan T.'nin kapının arkasını koltuklarla kapatması sonrası güçlük yaşadı. İtfaiye merdiveni ile pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T.'yi ikna çabalarını sürdürdü. Bir süre sonra kapıdan ve pencereden eve girmeyi başaran ekipler, Tolgahan T.'yi etkisiz hale getirip bebeği kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve durumu iyi olan bebek, annesi Şirin T.'ye teslim edildi. Bebeğine kavuşan anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Tolgahan T., polis merkezine götürüldü.

Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Bebek, Çorlu, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa çamlıbel:
    malmısın bebeğin ne suçu var 26 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bebeğin ne suçu var kendini at aşağa 21 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    At kendini çocuklarda kurtulsun bizde 18 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Cinayette Teşebbüs, Cinayet, Tecavüz, Dolandırıcılık, Hırsızlık, Uyuşturucu, Taciz.. Bir günümüz Bu Tür Habersiz Geçmiyor ama Malesef Okadar Hırs Bürümüşki Gözlerini Hala Daha Nereden Vergi Alabiliriz, Maaşları Daha Nasıl Kısabiliriz Çabasındalar.. Sosyal Patlamalar Çığrını Aşıyor Ülkede, Vatandaşlarda PERT olduk. 2 6 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bebeği ne atıyor,kendini at adi 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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